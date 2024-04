Speciale Weekend: ecco le nostre proposte per trascorrere al meglio queste due giornate in provincia di Imperia

È un fine settimana incentrato soprattutto su eventi all’aperto come quello in programma a Mendatica dove oggi si terrà l’inaugurazione di due strutture innovative: la Stanza del Volo e la Maison Outdoor Immersive Experience.

La giornata sarà ricca di attività fin dal mattino con un’escursione guidata gratuita, laboratori, play pet, attività per famiglie e momenti di educazione ambientale. Alle ore 15 taglio del nastro per la Stanza del Volo, struttura inserita all’interno della Casa della Biodiversità nei pressi del campo sportivo, dove il visitatore potrà sperimentare un’esperienza emozionale immersiva durante la quale esplorare, grazie a contenuti audio-video e immagini spettacolari, proiettati da maxi schermi posizionati a terra, con prospettiva ‘a volo d’angelo’, il vasto territorio del Parco. Alle ore 16 sarà la volta della Maison dell’Outdoor, che, attraverso lo strumento tecnologico dei visori 3D e con l’ausilio della realtà aumentata, accompagnerà i visitatori alla scoperta degli sport che si possono praticare sul territorio, con la finalità di invogliare a provare l’emozione delle attività dal vivo e allo stesso tempo dare la possibilità di conoscere questi sport a chi, per motivi fisici o di salute, non può praticarli. Sia la Stanza del Volo che la Maison Outdoor Experience sono a ingresso gratuito (il programma della giornata a questo link).

Ad Arma di Taggia è in corso di svolgimento l’ottava edizione di ‘Barrel on the beach’, l’appuntamento ‘western’ che da molti anni attira l’attenzione degli appassionati alla spiaggia ‘Vittoria Beach’. Circa 200 i partecipanti provenienti da Francia, Germania, Olanda, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia oltreché ovviamente dall'Italia. Il format prevede ancora due giorni di gara, che inizieranno al mattino alle 10.30, con la ripresa alle 13.00 e il loro termine alle 19. Domani mattina alle 10.00 è prevista la sfilata dei cavalieri seguita dalla Pole Bending Open e dal Barrel Rancing Open con premiazioni al termine.

Altra festa all’aperto è quella in programma domenica a Imperia: si tratta della terza edizione della ‘Festa in Borgo’, a Borgo Prino, organizzata dall’Associazione Pro Prino, in collaborazione con la Confcommercio della Città di Imperia. Dalle 8.00 alle 20.00 il quartiere sarà vivacizzato dalla presenza di banchi di hobbisti, aziende agricole e ambulanti. Saranno naturalmente protagonisti anche tutti i locali del Borgo. Insomma, una giornata all’insegna dello shopping e del buon cibo in riva al mare.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Festival del Rugby, punto di riferimento primaverile per il mondo della palla ovale nella Città dei Fiori. Dopo l’antipasto dedicato all’Under14, il Festival del Rugby raddoppia e dedica un fine settimana ai più piccoli. Tra sabato e domenica sul campo di Pian di Poma (per l’occasione suddiviso in quattro ‘mini’ campi) si confronteranno le Under 8, 10 e 12 di una trentina di squadre nazionali e internazionali. Oltre agli organizzatori del Sanremo Rugby, a Pian di Poma arriveranno: Cremona, Antibes, Menton, Sigean-Port la Nouvelle, Lainate, Hyères Carqueiranne La Crau, Gussago, Brescia, Ospitaletto, Mandelieau / Lerins, Collegno e Province dell’Ovest. Sabato spazio alle Under 12. Il ritrovo al campo è fissato per le 13.45 con i via alle gare in programma alle 14.30. Alle 18.15, infine, la premiazione. Seguirà il tradizionale terzo tempo per chiudere la giornata. Domenica sarà il momento delle squadre Under 8 e Under 10. Il ritrovo sarà alle 8.45, mentre la premiazione si svolgerà alle 15.



Spazio anche a eventi dedicati ai più piccoli come quello in programma oggi a Cervo. Infatti alle 15 presso l’Asineria Margherita, Associazione Bas Endas, si svolgerà la Festa di Primavera aperta ai bambini di tutte le età per fare conoscere il ‘Mondo di Margherita’. Il luogo dell’evento si trova sul Sentiero Liguria in prossimità dell’Area naturalistica del Parco Comunale del Ciapà. L’appuntamento prevede diversi momenti. Si inizierà con la presentazione del libro ‘A Cervo, il Paese Incantevole’. Seguirà, poi, un intervento di yoga accompagnato da un intrattenimento musicale. Contemporaneamente ai piccoli ospiti saranno proposte attività di onodidattica con l’asina Margherita. Infine, si affronterà il tema essenziale che riguarda uno dei principali obiettivi dell’Asineria: la tutela ambientale con il Laboratorio sulla società delle amiche api e sulla loro importanza. A conclusione sarà offerta a tutti i partecipanti una sana merenda con prodotti delle Aziende Agricole locali.

Ed ora vi segnaliamo alcune interessanti passeggiate. Iniziamo da Imperia dove alle 9.00 dal Molo Lungo del Porto di Oneglia, in prossimità dell’Infopoint ‘L’approdo’, partirà la Biopasseggiata di circa 3.9 km. L’escursione porterà i partecipanti alla scoperta della panoramica strada dell’Incompiuta tra il porto di Oneglia e Diano Marina. Durante l'escursione, i biologi marini dell’Associazione Delfini del Ponente APS accompagneranno i partecipanti in varie attività, tra cui la ricerca del delfino Plinio, famoso per le sue comparse nel porto di Oneglia, le specie ‘aliene’ che minacciano la biodiversità locale e la scoperta delle praterie di Posidonia oceanica che caratterizzano Capo Berta. L’escursione è adatta a tutti e la partecipazione è totalmente gratuita. Sono consigliati abbigliamento comodo e scarpe idonee per camminare, cappellino, acqua e merenda. Facoltativi ma utili saranno i binocoli da utilizzare nelle osservazioni e guanti da giardinaggio per la raccolta di rifiuti.



Continuano le passeggiate alla scoperta dei borghi di San Bartolomeo al Mare. Il prossimo appuntamento è fissato per oggi ed è come sempre dedicato a tutti gli amanti della storia e della natura, che potranno partecipare a una suggestiva visita guidata alla scoperta di antichi borghi e scorci caratteristici. L'evento condurrà i partecipanti attraverso le pittoresche borgate di Poiolo e La Rovere. La gita prevede una passeggiata attraverso la millenaria pineta di Vallovaia e la visita alla chiesa di Sant'Anna di Poiolo. Nel pomeriggio verranno attraversati luoghi intrisi di storia e fascino, salendo lungo la strada panoramica sterrata che passa dalla pineta della ‘Utre’, dalla ‘Vallovaia’ e dalle Vallette, per poi discendere verso La Rovere. Il percorso, della lunghezza approssimativa di circa 3 km offre un'esperienza autentica immersa nella natura e nella cultura del territorio. Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso il parcheggio della scuola elementare Alba Filipponi (via Al Santuario 18).



Una camminata non competitiva e a scopo benefico è quella organizzata a Camporosso dalla Scuola di Pace di Ventimiglia per riaffermare la centralità della Donna sia contro ogni forma di violenza sia come costruttrice di Pace. La partenza è fissata alle ore 10 dal Palatenda ‘Bigauda’ su due diversi percorsi: 5 km dal PalaBigauda al ponte di Cà e ritorno; 10 km dal PalaBigauda a Dolceacqua e ritorno. Iscrizioni a partire dalle ore 8.30. Al termine della Camminata verrà consegnato il Premio ‘Testimone di Pace 2024’ al movimento israeliano ‘Women Wage Peace’ ed al movimento palestinese ‘Women of the Sun’. La partecipazione ammonta a 10 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini fino a 12 anni. La quota servirà per contribuire a sostenere la somma di 1.500 euro che verrà erogata alle due organizzazioni. Nel costo di iscrizione è compresa la borraccia (Donna Vita Liberà) e la pastasciutta finale.

Passiamo ora alla segnalazione di eventi teatrali. A Imperia questa sera si può scegliere tra due rappresentazioni. Lo Spazio Vuoto di via Bonfante propone (anche in replica domani pomeriggio alle 17) una sua produzione dal titolo ‘Vincent, solo Vincent’, dedicata al genio, difficile come tutti i geni, personaggio sempre attuale, con la sua forza e la sua ricchezza d'animo che ha ancora molto da dire all'uomo di oggi. Lo spettacolo, di Nanni Perotto, vedrà sul palco Gianni Oliveri, Federica Siri, Amedeo Casella, Teo Ricci e la partecipazione di Martino Tirotto.

‘Dentro di me non abita nessuno’ è il titolo commedia brillante messa in scena da Giancarlo Mariottini e Alessia Magri del teatro dell'Ortica di Genova questa sera sul palco del Teatro dell’Attrito.

Ugo e Franca hanno fatto tutto con attenzione: hanno messo la giacca pesante, chiuso il gas e le finestre - anche quella del bagno spento la TV e le luci - anche quella della cucina lasciato da mangiare al gatto. Manca solo un piccolo dettaglio: loro stessi. Che fine hanno fatto? Forse si sono dimenticati a casa? O peggio ancora, abbandonati? Tra amnesie dissociative e crisi identitarie, Dentro di me non abita nessuno è un’improbabile commedia brillante in acido dove gli imprevisti più assurdi sono sempre dietro l’angolo e le risate lasciano spesso un retrogusto amarognolo.



Al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare sempre questa sera va in scena lo spettacolo dal titolo ‘Benji Adult Child Dead Child’ per la regia di Pierpaolo Sepe.

Il monologo di Claire Dowie affidato a Chiara Tomarelli offrirà la storia di un altro personaggio tormentato. Una bambina ignorata dai genitori, che anche da grande cercherà attenzione, consolazione nei dialoghi col suo amico immaginario

Da San Lorenzo ci spostiamo ad Ospedaletti dove oggi prendono il via le celebrazioni per il ‘Centenario’ del Comune rivierasco, fondato ufficialmente nel 1924. Oggi alle 10.30 presso al centro polivalente ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta, è prevista la proiezione del video ‘Una Storia che ti resta nel Cuore’, una raccolta di testimonianze e aneddoti da parte di diversi ospedalettesi doc, un videoreportage realizzato da Giulio Cardone. Domenica alle 16.30, sempre alla ‘Piccola’, verrà inaugurata la mostra fotografica ‘Scatti di vita, scatti di storia’, in collaborazione con l'associazione locale 'U Descu Spiaretè'.



Terminiamo con lo spazio dedicato alla musica. Alle 17.00 di oggi al Teatro dell’Opera del Casinò Sanremo è in programma il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Eric Lederhandler dal titolo ‘Stile eterogeneo in Saint-Saëns e ricerca di un proprio stile in Schubert’ con la partecipazione della pianista di San Pietroburgo Alexandra Massaleva. In apertura di concerto la prima assoluta di Cristina Landuzzi compositrice di musica colta contemporanea e docente di Composizione al Conservatorio ‘G.B. Martini’ di Bologna.



Alle 21 sempre di questa sera l’orchestra giovanile Filarmonica Magister Harmoniae si esibirà in concerto presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia. Il titolo della serata ‘Dal Barocco al Classico’ proporrà agli ascoltatori un programma che spazierà dalle opere di Antonio Vivaldi ad Alessandro Scarlatti e di Wolfgang Amadeus Mozart. L’ingresso è libero.



Sul palco della Sala Tigli del Centro G. Falcone di Camporosso saliranno domani pomeriggio alle 16.30 Mirco Rebaudo e Gianni Martini, duo composto da clarinetto e fisarmonica, per un concerto intitolato ‘Esperimenti musicali’. Il programma toccherà autori come Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, ma saprà rileggere in modo originale i classici, senza mai perdere di vista le sonorità pacate e avvolgenti del clarinetto e della fisarmonica.



‘Musica originale e indipendente: c’è ancora musica a Ponente’, questo lo slogan del neonato Musicbox Festival che vedrà il proprio ‘volume 1’ questa sera allo storico Music Box di Vallecrosia. Per questa prima edizione la line-up sarà tutta ventimigliese, con gruppi storici dell’underground ponentino, come i Nomoremario e i Primula Nera, connessioni liguri e Giamaicane con i Blessed Rebels, e il cantautorato 'made in Riviera' di Amado, ideatore del festival la cui missione fondamentale, come dice lo slogan, è ospitare musica originale. Bando alle cover quindi, spazio ai creativi.





