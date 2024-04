Sanremo: gli studenti della 3a T del liceo linguistico 'Cassini' vincono il progetto 'K wie Klima'

Gli studenti di tedesco della classe 3a T del liceo linguistico si sono classificati al primo posto nel progetto nazionale del Goethe Institut 'K wie Klima' con il video “Die Dürre”, in cui è stato affrontato il tema della siccità a Sanremo. Attraverso un divertente cortometraggio, i ragazzi hanno spiegato come il clima influenzi il loro territorio e cosa si può fare per migliorare la situazione.

Durante la premiazione, che si è svolta online, i nostri studenti hanno potuto interagire con due Science Youtuber, i Lekkerwissen di Colonia, che li hanno proclamati vincitori nella categoria “Auf Deutsch” con la seguente motivazione: “Il video è caratterizzato da un uso fluente della lingua tedesca e da una buona pronuncia. Gli studenti si sforzano di parlare liberamente davanti alla telecamera. Ottimo anche l'approccio risolutivo nella vita scolastica di tutti i giorni”

Il risultato, motivo di grande soddisfazione per il Liceo Cassini, è frutto della fattiva collaborazione tra gli alunni e le docenti di tedesco, Bianca Grommel e Tiziana Marchiani.