 / Attualità

Attualità | 18 marzo 2026, 17:47

Sanremo, 1° Recruiting Day il 25 marzo: incontro gratuito tra imprese turistiche e candidati in cerca di lavoro

Organizzato da Adecco con Confesercenti e Asshotel, l’evento offre colloqui diretti e opportunità nel settore turistico

Sanremo, 1° Recruiting Day il 25 marzo: incontro gratuito tra imprese turistiche e candidati in cerca di lavoro

Mercoledì 25, dalle 10 alle 12:30, a Sanremo, presso il Villaggio dei Fiori, si terrà il “1° Recruiting Day”, un evento gratuito dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, organizzato da Adecco in collaborazione con Confesercenti e Asshotel. «Abbiamo voluto realizzare un evento gratuito per offrire un’occasione preziosa a chi è in cerca di nuove opportunità di lavoro e per le nostre strutture del settore turistico che cercano personale», dichiara Leonardo Ceresi, presidente provinciale di Confesercenti Asshotel.

Durante il Recruiting Day, le imprese del comparto – hotel, ristoranti e stabilimenti balneari – presenteranno la propria realtà imprenditoriale, mentre i candidati potranno consegnare il curriculum e sostenere un primo colloquio conoscitivo. Si tratta di un’opportunità concreta per comprendere l’ambiente di lavoro, le attività svolte e gli obiettivi futuri delle aziende, valutando l’allineamento con le proprie competenze.

«Iniziamo un nuovo percorso per sostenere le nostre imprese nella complessa attività di ricerca di personale», afferma Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti. «Il Recruiting Day rappresenta un’opportunità per velocizzare l’inserimento lavorativo, far conoscere la cultura aziendale e sostenere colloqui anche senza inviare preventivamente il curriculum. Prosegue così la fattiva e stretta collaborazione con Adecco, una realtà concreta, affidabile e presente sul territorio».

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium