Sanremo, a Palazzo Roverizio riflessione sulla responsabilità nell’era digitale tra etica, tecnologia e futuro

Nella suggestiva cornice di Palazzo Roverizio, a Sanremo, si è svolto venerdì sera l’incontro dal titolo “Ripensare la responsabilità nel tempo delle tecnologie digitali”, organizzato dall’Azione Cattolica diocesana, settore adulti. L’appuntamento ha registrato una partecipazione numerosa e variegata: accanto agli aderenti all’associazione, erano presenti anche molti cittadini esterni, attratti dai relatori, contribuendo così a rendere particolarmente ricco e stimolante il dibattito finale, caratterizzato da interventi provenienti da prospettive differenti.

Protagonisti della serata Franco Miano e Pina De Simone che, guidati da Giacomo De Vai, hanno dato vita a un dialogo a due voci, fluido e armonico. Al centro della riflessione, il tema della responsabilità in un’epoca segnata da profondi cambiamenti tecnologici. Secondo i relatori, è fondamentale affrontare questa trasformazione con consapevolezza: “Noi non dobbiamo farci travolgere dal cambiamento ma dobbiamo essere toccati sfruttando le opportunità che esso ci può dare nel campo amministrativo, medico, educativo…”. Un invito a non subire passivamente l’innovazione, ma a orientarla in funzione dell’uomo.

Nel corso dell’incontro è emersa anche una prospettiva storica: “Si è sempre costruito il futuro anche nei momenti bui; oggi è nostra responsabilità non far prevalere la macchina sull’individuo”, un monito che richiama l’urgenza di mantenere centrale la dimensione umana. A impreziosire la serata, i delicati intermezzi musicali del maestro Paolo Crespi, che hanno contribuito a creare un’atmosfera raccolta e suggestiva, accompagnando il pubblico in un percorso di riflessione e ascolto.