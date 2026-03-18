Sanremo festeggia i 100 anni di Johann Michael Forster: il sindaco Mager consegna una pergamena (Foto)

Il sindaco Alessandro Mager ha partecipato alla festa organizzata per i 100 anni compiuti da Johann Michael Forster (detto Giovanni). A nome dell’amministrazione comunale è stata consegnata una pergamena, in ricordo di questa importante giornata trascorsa insieme alla famiglia e a tanti amici, tra cui una rappresentanza della Famija Sanremasca.

Nato a Kohlberg in Germania, il 18 marzo 1926, iniziò a frequentare, insieme alla moglie Antonie, la Riviera già prima del 1985, stabilendosi poi definitivamente a Sanremo nel 1990, dopo aver ristrutturato una vecchia abitazione in località Pian della Castagna.

Nel corso degli anni, Giovanni ha riunito attorno a sé una piccola comunità di amici di nazionalità tedesca nei casolari attigui, anch’essi affascinati dal panorama della città e dal suo mare. Da circa quarant’anni vive in questa località, contribuendo con la sua presenza a rafforzare legami di amicizia e di affetto per il nostro territorio.