Imperia: va in pensione il capo della sezione Operazioni e Logistica dei Carabinieri Angelo Elena

Negli uffici della Caserma “Pietro Somaschini”, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha salutato il Luogotenente Angelo Elena, Capo della Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Imperia, il quale nei prossimi giorni lascerà il servizio attivo.

Il Luogotenente, che proprio domani compirà sessanta anni, è originario di Andora (Sv) e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 19 settembre 1985 quale Allievo del 38° Corso Allievi Sottufficiali, frequentando il primo anno di istruzione a Velletri e il secondo a Firenze.

Conseguito dopo il biennio formativo il grado di Vicebrigadiere, nel 1987 è stato trasferito a Varese in Lombardia dove ha ricoperto gli incarichi di Sottufficiale in Sottordine alla Stazione Capoluogo, addetto al Nucleo Operativo della Compagnia e Addetto al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Varese.

Trasferitosi ad Imperia nell’anno 1995, sino al 2001 ha prestato servizio e condotto importanti attività di indagine al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e quindi all’Ufficio Comando del Comando Provinciale, dove dal 2009 e sino a oggi ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Operazioni e Logistica.

Il Luogotenente Elena è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è tra l’altro decorato con la Medaglia Mauriziana al Merito per dieci lustri di carriera e con la Medaglia d’argento al Merito di Lungo Comando dell’Esercito.

Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare il Luogotenente C. S. Angelo Elena, peraltro uno dei suoi più stretti ed efficienti collaboratori in questi quasi tre anni di Comando del Provinciale di Imperia, per l’altissimo spirito di sacrificio e l’elevato senso di responsabilità dimostrati nel corso della sua encomiabile carriera e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.