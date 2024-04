Santo Stefano al Mare, sabato incontro sui disturbi femminili con il Dott. Elvio Cantagallo

Sabato 20 aprile alle ore 16:30 presso la Sala Polivalente di Santo Stefano al Mare, si terrà l’incontro “Disturbi femminili?” con l’urologo Elvio Cantagallo.

L’evento dedicato medicina di genere, è patrocinato dal Comune di Santo Stefano al Mare.

"Un evento dedicato alla prevenzione delle patologie urologiche femminili, ha dichiarato l’assessore Maria Teresa Garibaldi,volto a sensibilizzare le donne sull’importanza di diagnosi precoci, superando l’imbarazzo di affrontare visite mediche 'delicate'. È importante informare, per affrontare in modo tempestivo eventuali problematiche. Vi aspettiamo sabato, per avere cura delle nostra salute.”