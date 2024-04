Bordighera, continuano i lavori di asfaltatura: intervento in via Vittorio Emanuele II (Foto)

Continuano i lavori di asfaltatura nella città di Bordighera. E', infatti, iniziato un intervento in via Vittorio Emanuele II.

Bordighera, in effetti, ha investito 600mila euro per il piano asfalti, che prevede il rifacimento completo della pavimentazione esistente in asfalto e il risanamento del sottofondo. "Sono in corso i lavori di asfaltatura sulla via principale, in via Vittorio Emanuele II" - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

"I lavori continueranno poi in altre zone della città" - dice il primo cittadino - "Verrà completato il tratto sotto la Spianata del Capo. Sono previsti, inoltre, interventi anche in Arziglia e sulla via dei Colli".