Bordighera investe 600mila euro per il piano asfalti: al via i lavori (Foto)

Bordighera investe 600mila euro per il piano asfalti, che prevede il rifacimento completo della pavimentazione esistente in asfalto e il risanamento del sottofondo. Un intervento che è partito ufficialmente ieri con il cantiere per il rifacimento del manto stradale di corso Francesco Rossi.

"E' operativo il cantiere per il rifacimento del manto stradale di corso Francesco Rossi" - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "Parte così il nostro piano asfalti, per cui abbiamo investito 600.000 euro".

I lavori saranno effettuati anche in via dei Colli, via Cornice dei Due Golfi, via Coggiola, via Vittorio Emanuele nel tratto tra via San Marco e via Noaro, via Cesare Augusto e in via Generale Rossi. "I lavori verranno interrotti in concomitanza con le festività pasquali" - rassicura il primo cittadino.