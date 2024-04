Gianni Rolando e il turismo: "Settore fondamentale per Sanremo", ieri l’incontro con Sartori

Ieri pomeriggio il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, ha incontrato una delegazione degli albergatori di Confindustria, il Senatore Gianni Berrino e l’Assessore Regionale al Turismo Augusto Sartori all’Hotel Nazionale di Sanremo e poi ha presenziato al convegno al Palazzo Roverizio dal titolo “Il sostegno e l'occupazione nel commercio e nell'artigianato: verso il patto per il lavoro”.

“Quello turistico è un settore fondamentale per una città come Sanremo – evidenzia Rolando - e non può essere sottovalutato come è stato spesso fatto dall’amministrazione uscente”.