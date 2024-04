Tunnel Tenda, Garibaldi e Ioculano (PD): “Cavo e Bozzano perdono l'ennesima occasione per tacere ed evitare brutte figure”

“Cavo e Bozzano purtroppo per i liguri non sanno nemmeno di cosa parlano. Vale la pena ricordare loro che il tunnel di Tenda non è stato chiuso da un governo targato PD, bensì da un'alluvione che ha stravolto interi territori e intere comunità tra Liguria, Piemonte e Francia. Cavo e Bozzano perdono l'ennesima occasione per tacere ed evitare brutte figure, ma d'altronde è normale visto che sia loro che Toti, del tunnel del Colle di Tenda non se ne sono mai occupati. Speriamo però possa esserci per loro una prima volta: siamo disponibili come Gruppo PD regionale, assieme all'onorevole Orlando, per accompagnarli sul posto per raccontare loro la storia di quell'opera e di quel territorio", così il capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi e il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano in risposta a Cavo e Bozzano che hanno replicato all'onorevole Orlando sul Tunnel di Tenda.