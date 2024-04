Sociale, Regione Liguria apre al terzo settore per progetti di convalescenza protetta e assistenza ai senzatetto

È stato approvato da Regione Liguria l'avviso pubblico per la presentazione di progetti dedicati all'accoglienza e alla convalescenza protetta per persone senza fissa dimora o in condizioni di grave disagio sociale, che necessitano di cure dopo il ricovero ospedaliero o l'accesso ai pronto soccorso. Per far fronte a questa emergenza sociale, Regione Liguria ha destinato al progetto, rivolto agli enti del terzo settore, un finanziamento di 200mila euro, così come fatto per l'anno precedente. L'obiettivo è fornire assistenza e cure a coloro che, a causa di grave emarginazione sociale, non possono ricevere cure tramite le reti familiari.



“Grazie al coinvolgimento degli enti del terzo settore garantiamo la prosecuzione di un servizio che si fa carico della qualità della convalescenza delle persone in condizioni di estrema povertà urbana - commenta l'assessore al Sociale Giacomo Giampedrone - garantendo continuità assistenziale e le dimissioni protette e promuovendo quindi l’integrazione tra sistema sanitario, sociale e tessuto urbano. Proprio attraverso una rete di sostegno, questo accordo sottolinea l'impegno congiunto delle istituzioni nel fornire un sostegno continuo e mirato a coloro che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità”.



Il progetto sarà realizzato all'interno degli spazi messi a disposizione gratuitamente dall'Ospedale San Martino, con il quale è stato siglato da Regione un accordo triennale tuttora in vigore.