Sanremo: solidarietà della Confartigianato alla Confcommercio dopo gli attacchi relativi al periodo Covid

La Confartigianato di Imperia esprime la propria solidarietà alla Confcommercio, dopo gli attacchi subìti nelle ultime ore relative alle chiusure dei pubblici esercizi durante il difficile momento del Covid-19.

Oggi, pur essendo trascorsi solo pochi anni, quel triste periodo appare lontano nel tempo. Questo però non deve far dimenticare lo stato di pericolosità legato al rischio di contagi tra le persone. Non bisogna quindi gettare discredito verso chi ha sempre fatto seguire le regole, attenendosi a quelle che erano le disposizioni governative nazionali.