Popping Nature, la primavera stravagante di The Mall Sanremo

The Mall Sanremo festeggia l’arrivo della primavera con Popping Nature: lo speciale evento realizzato in collaborazione con l’event designer Vincenzo Dascanio, che accoglierà gli ospiti in un giardino di fiori eccentrici fino al 26 maggio.

Tra corolle e steli oversize inizia un viaggio surreale e colorato negli spazi del luxury mall, disseminati di sedute ibride (Human In Nature), sculture sinuose (Dancing Flower), totem interattivi (Play With Flower) e installazioni coinvolgenti.

Tra loro, Color Armony, un grande bouquet per scoprire la propria stagione divertendosi tra specchi e palette armocromatiche, e Spring Landscape, la zona lounge dove rilassarsi in un mondo nuovo, fatto di prati, creature fantasiose e dettagli pop.

Popping Nature è l’originale appuntamento per vivere la bella stagione nel segno dello stupore e del divertimento; anche grazie a un ricco calendario di attività a tema, dai workshop dedicati alla Pasqua alle lezioni di cucina, fino agli appuntamenti con la bellezza.

Per partecipare, basterà inviare una e-mail a sanremo@themall.it.