Immigrazione: in arrivo in Liguria 2,4 milioni ministeriali per la seconda fase di 'Common ground'

Assegnati a Regione Liguria 2,4 milioni di euro per la seconda fase di Common Ground, il progetto interregionale di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

L'iniziativa, a valere su risorse PON Inclusione, intende prevenire e contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro in tutti i settori attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell'ambito dei servizi per il lavoro, promuovendo lavoro dignitoso, sicuro e legale. Per raggiungere tale fine, Regione Liguria è inserita in un partenariato multiregionale composto da Piemonte (capofila), Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

"Lo sfruttamento è un fenomeno complesso e trasversale che deve essere affrontato contemporaneamente su più fronti, in modo che ci sia un coordinamento efficace degli interventi in essere - spiega l'assessore regionale all'Immigrazione Alessio Piana - Con questa nuova iniziativa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha inteso rafforzare un'azione sinergica e complementare a quelle messe in atto fino ad ora nelle regioni e province autonome del centro nord dove il fenomeno dello sfruttamento lavorativo è presente anche in settori diversi da quello agricolo, in modo da contrastare il lavoro irregolare, il lavoro sommerso, il caporalato e lo sfruttamento lavorativo".

Per raggiungere questo obiettivo ciascuna delle cinque Regioni (capofila e partner) ha provveduto a individuare i soggetti partner per la realizzazione delle attività progettuali di propria competenza. Il partenariato locale di Regione Liguria vede il Comune di Ventimiglia con la Conferenza dei Sindaci di Asl 1 Imperiese. Il progetto avviato con fase 1 a settembre 2022 cuba complessivamente, a livello regionale, 2 milioni e 750 mila euro e terminerà, salvo proroghe, il 31 marzo 2025.