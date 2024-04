Comitato Rolando Sindaco: “I proventi del Casinò soltanto per il trasporto pubblico di Sanremo”

Il Comitato Rolando Sindaco interviene in relazione al dibattito di questi giorni sulla Riviera Trasporti ed in particolare sul paventato utilizzo di parte degli incassi del Casinò municipale per sostenere la stessa società del trasporto pubblico.

“Senza entrare nel merito della diatriba Provincia-Comune alla quale siamo estranei – è scritto in una nota - possiamo affermare che se le risorse provenienti dal Casinò lo permetteranno, il candidato sindaco Gianni Rolando, una volta eletto, si impegna già fin d’ora ad utilizzare una parte dei proventi della casa da gioco per migliorare il servizio di trasporto pubblico ma esclusivamente su Sanremo. In particolare potrebbero essere destinati a potenziare lo stesso servizio nelle ore serali al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini che in quelle fasce orarie devono muoversi. Ovviamente tutto dovrà essere sempre compatibile con gli incassi del Casinò e con le esigenze di bilancio del Comune di Sanremo”.