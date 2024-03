Il Lions Club Ventimiglia celebra la festa degli alberi con la scuola primaria (foto)

Seguendo la sua tradizione di sensibilizzazione delle scuole al problema ecologico, il I.C. Ventimiglia ha voluto regalare due piante, quest'anno di ciliegio, alle scuole primarie di Ventimiglia: una al plesso della Biancheri ed una alla frazione di Latte dell'IC Cavour.



"L'occasione - si spiega nella nota - è stata fornita dalla tradizionale Festa degli Alberi che si celebra agli inizi della Primavera: essa è una delle più antiche feste in ambito ecologico che mostra il culto e il rispetto dell'albero come momento del progresso civile, sociale ed anche economico di un paese. Liria Aprosio, delegata del club per i rapporti con le scuole, ha illustrato brevemente la storia del ciliegio e delle sue tradizioni. Ha quindi ricordato che le insegnanti dei due plessi Stefania Palladino per la Biancheri e Antonella Marchesi per Latte della Cavour, hanno lavorato con grande entusiasmo: gli alunni hanno preparato cartelloni, poesie, canti corali che dimostrano il loro attaccamento all'albero che già quest'anno produrrà per loro succosi frutti. In questo modo il Lions Club e le maestre fanno arrivare ai cittadini di domani il messaggio che gli alberi riducono le immissioni, proteggono il suolo ,migliorano la qualità dell'aria ma anche che, come nel caso del ciliegio da loro adottato, soddisferà la loro golosità.

La Presidente del club Senia Seno ha ringraziato le due Dirigenti Scolastiche Antonella Costanza dell'IC Cavour e Amalia Catena Fresta dell'IC Biancheri e tutto il corpo docenti per la collaborazione, il socio Catena ha concluso evidenziando i pregi alimentari delle ciliegie, dando appuntamento al momento della raccolta".