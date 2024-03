Ventimiglia, Festa degli Alberi a Sant'Antunin: un cipresso sarà dedicato alla memoria dei piloti dei canadair (Foto)

Una giornata in mezzo alla natura per diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell’assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo. Con questo intento venerdì 19 aprile verrà organizzata la Festa degli Alberi - “Memorial Italo Benedusi” che avrà luogo nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco, frazione di Ventimiglia. Per l'occasione un cipresso verrà anche dedicato alla memoria dei piloti dei canadair che hanno sacrificato la loro vita per salvare i boschi.

Un evento proposto dagli alpini della città di confine che coinvolgerà i ragazzi delle scuole. "Ogni anno celebriamo la Festa degli alberi con una scolaresca. Quest'anno alle 9 è previsto l'arrivo a Porra della scolaresca di Santa Marta, una ventina di ragazzi della classe quinta, che raggiungerà a piedi il parco verde di Sant’Antunin passando attraverso il 'Sentiero degli Alpini'. Verso le 9.30 inizierà la cerimonia con la sfilata nel 'Viale del Ricordo' e l'alzabandiera al Monumento degli alpini. I bambini canteranno l'inno nazionale" - svela il capogruppo onorario del gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia dell'associazione nazionale alpini sezione di Imperia Dario Canavese - "A seguire, un cipresso verrà dedicato alla memoria dei piloti dei canadair. Ne sono morti sette in Europa e due in Italia e nessuno li ha mai ricordati. Noi ricorderemo, perciò, i piloti che hanno sacrificato la loro vita per salvare i nostri boschi".

Una giornata 'green' che sarà animata da giochi e spettacoli. "Si terrà poi la piantumazione degli ulivi che verranno benedetti da don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia. Ogni pianta avrà una targhetta con la data e l’indicazione della scuola. Si terrà anche una lezione sugli ulivi da parte del tenente Andrea Allavena" - fa sapere Canavese - "La mattinata proseguirà, verso le 10.30, con una colazione buffet per i piccoli ospiti. Alle 11 andrà in scena uno spettacolo del 'Mago Sasa' del Teatro dei Mille Colori mentre alle 12 verrà servito il pranzo. Nel pomeriggio, verso le 15, vi saranno giochi organizzati dalla Compagnia Balestrieri che dureranno fino alle 16 quando i bambini torneranno a Porra per il rientro a casa".