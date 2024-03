Incentivazione adozioni cani abbandonati, la proposta di Viale (Lega): “Due anni di vaccinazioni gratuite”

“Il fenomeno del randagismo è ancora molto diffuso in Italia. Si stima che ci siano 600.000 cani randagi e in più di 2 milioni e mezzo di gatti che non hanno una casa e che vagano per le strade in cerca di cibo, riparo e d’affetto. Per combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali, oggi in forte aumento, ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale su questo tema che mi sta molto a cuore. I canili, a Genova in particolare, sono in sofferenza, basti pensare che solo nel canile di Monte Contessa, in questo mese di marzo, gli abbandoni sono stati 17 e la struttura in difficoltà. Tra le cause che concorrono ad aumentare questa cattiva pratica, c’è l’aumento delle adozioni on line dalle regioni del sud Italia, spesso fatte con troppa superficialità, senza rendersi conto che adottare un cane è per sempre. Occorre una sensibilizzazione per far capire come prendersi cura in modo adeguato delle esigenze dell’animale, il che comporta anche un esborso economico, e la Regione, tempo fa, aveva messo in atto una campagna contro l’abbandono degli animali, ma non è sufficiente e occorre fare di più. Proprio per incentivare le adozioni dai canili, ho richiesto di prevedere delle agevolazioni, come vaccinazioni gratuite, per i primi due anni, per coloro che decidono di adottare un cane e questo, come confermato nella risposta in aula dall’Assessore competente, potrà essere inserito in un bando che verrà pubblicato a breve grazie alle risorse stanziate dal governo. Credo molto nell’importanza del ruolo terapeutico che gli animali hanno per le nostre famiglie e penso anche agli anziani soli. In questo modo si potrà contribuire a svuotare i canili e nello stesso tempo al benessere degli animali e di tutta la comunità”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, Consigliere della Lega in Regione Liguria.