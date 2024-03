Passaporti, la Questura di Imperia raddoppia le postazioni per l'utenza: attivata l'agenda prioritaria

L'Agenda passaporti è il servizio online realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con la Polizia di Stato e il Ministero degli Affari Esteri.

La Questura di Imperia è stata individuata come Questura pilota per l’attivazione di una “Agenda Prioritaria” che permette di richiedere in modo più facile ed efficace il passaporto per ottenerlo in tempi compatibili con le proprie documentate urgenti esigenze. Questa nuova procedura prioritaria, resa possibile attraverso un maggiore sforzo organizzativo da parte della Polizia di Stato, prevede anche l’ampliamento dei posti giornalmente disponibili sull’agenda elettronica raggiungibile al sito www.passaportionline.poliziadistato.it .

In questi giorni gli utenti potranno trovare ampia disponibilità di posti e per far fronte all’aumento delle richieste, lo sportello passaporti della Questura in Piazza Duomo ha raddoppiato le postazioni dedicate all’utenza.