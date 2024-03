La Scuola Secondaria del 'Ruffini' di Bordighera si aggiudica la quarta edizione dell’Eurocup di Rugby

Una splendida giornata di sole con temperature primaverili, ha fatto da sfondo alla quarta edizione dell’Eurocup di Rugby, manifestazione sportiva organizzata dalla società San Remo Rugby.

"Il torneo aperto alle Scuole Secondarie di primo grado della provincia di Imperia ha visto gli studenti partecipanti sfidarsi nella versione light del famoso sport, che ultimamente grazie alle vittorie della nazionale al Sei Nazioni è salito alla ribalta della cronaca, gli studenti hanno dato vita a un pomeriggio di sfide a Tag rugby versione light appunto, dove non è previsto il contatto soprattutto il placcaggio. I giocatori indossano infatti una cintura in velcro alla quale sono legati due nastri a livello delle anche, i difensori per fermare gli avversari invece di placarli devono strappargli appunto i nastri e fermare così il giocatore, che dovrà immediatamente passare la palla a un compagno di squadra. Alla manifestazione hanno partecipato diverse scuole della provincia, la vittoria è andata agli studenti dell’Istituto Comprensivo 'Bordighera', Scuola Secondaria 'Ruffini' di Bordighera che hanno ottenuto risultati eccellenti in tutte le categorie in gara, sia maschili che femminili. La quadra di Bordighera si è così qualificata per la fase regionale, che si terrà il 5 aprile a Genova e che qualificherà per la fase nazionale.

Due studenti della scuola di Bordighera si sono aggiudicati infine il premio di miglior giocatore nella categoria ragazzi Matteo Calderone e tra le girls Alice Crosetti nella categoria Cadette".

Di seguito l’elenco degli studenti del Ruffini Bordighera vincitori del Torneo:

Cat. Ragazzi/Ragazze Allavena Emma, Calderone Matteo, Birri Agnese, Taggiasco Carlotta, Morbido Leonardo, Florio Mia, Settimio Lavinia, Borfiga Diletta, Albertieri Elisa, Di Lorenzo Ginevra, Rotella Martina.

Cadetti: Sula Samuel, Gareffa Gabriele, Lopez Diego, Kadi Claudio, Scotti Filippo, Basta Federico, Icasuriaga Nicolas, Hysenj Albion.

Cadette: Crosetti Alice, Rodo Vittoria; Galeriu Rebecca, Ioviero Greta, Badano Melissa, Sciamanda Camilla.

Insegnanti: Giuseppe Di Maio, Alessandro Spataro.