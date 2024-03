Sanremo 2024: Daniele Ventimiglia (Lega): “Importante creare benessere per gli anziani”

"È prioritario occuparsi del benessere degli anziani a Sanremo, perché la solitudine e l’abbandono, purtroppo, sono sempre in agguato. In vista delle prossime elezioni amministrative per la città di Sanremo, desidero condividere con i cittadini il nostro impegno per il benessere e l'inclusione di tutti i residenti, in particolare delle fasce più anziane della nostra comunità. Una delle priorità della Lega Sanremo è il miglioramento del supporto sociale per gli anziani che si trovano, purtroppo, in situazioni di isolamento e solitudine. È triste constatare che molti anziani della nostra città, la nostra ricchezza, la nostra memoria, si sentano abbandonati e privati di opportunità per socializzare e partecipare attivamente alla vita della comunità”.

Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco.

“Per affrontare questo problema, sarà mia premura fissare come obbiettivo cardine l’apertura di nuovi circoli per anziani, luoghi accoglienti e inclusivi dove possono incontrarsi, condividere esperienze e interessi, e sentirsi parte di una rete di supporto. Questi circoli non solo offriranno momenti di socializzazione e svago, ma anche opportunità per accedere a servizi e risorse che migliorano la qualità della vita degli anziani.

Inoltre, è nostra intenzione introdurre una nuova figura che svolga funzioni di ‘assistente sanitario di quartiere’, ovvero un infermiere o infermiera, anche in pensione, che possa aiutare le persone anziane con problemi di deambulazione, con iniezioni, medicazioni o altri bisogni di analoga natura. Se Il benessere sociale - conclude Ventimiglia - è un pilastro fondamentale della nostra società, mi impegno a lavorare per garantire che nessun anziano di Sanremo si senta solo o abbandonato. Insieme, possiamo creare una città più solidale, inclusiva e accogliente per tutti i suoi abitanti”.