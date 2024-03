Elezioni Amministrative a Sanremo: si presenta il candidato di Fratelli d'Italia Davide Verrando

“Mi chiamo Davide Verrando (detto Dado), dentista e specialista ambulatoriale di Asl 1, sposato con Veronica Berio e da 9 mesi padre di un bellissimo bambino, Tancredi Maria. Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali di Sanremo nella lista di Fratelli d’Italia che appoggia Gianni Rolando Sindaco”.

Si presenta in questo modo Davide Verrando, nel corso della presentazione della lista di Fratelli d’Italia, avvenuta oggi a Sanremo. “Sto per compiere 42 anni – prosegue - e sento di dover dare il mio contributo diretto, con passione e lealtà, per migliorare la qualità della vita e le prospettive economiche di Sanremo. Ho scelto di appoggiare Rolando e il suo programma innovativo perché ripongo piena fiducia nelle sue qualità e competenze, sia come tecnico che come persona. Mi spinge la voglia di fare la differenza, la passione per la politica della concretezza, il desiderio di rappresentare gli interessi della comunità in cui vivo e dove crescerà mio figlio”.

“Mi candido – termina Verrando - perché ritengo sia decisamente necessario cambiare rispetto ad una amministrazione civica di centrosinistra che in dieci anni non ha risolto problematiche importanti, ma neppure le piccole esigenze dei cittadini che dovrebbero spettare di diritto. Oggi purtroppo abbiamo una città non più all’altezza del suo prestigio: poco pulita, poco curata, senza parcheggi, con strade piene di buche e senza una programmazione moderna rivolta al turismo, al commercio e ai giovani. Con Rolando Sindaco abbiamo una grande occasione per rilanciare la nostra città ed insieme possiamo farcela”.