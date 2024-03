Motori e musica: quest'estate la Rallyterapia sbarca a Vallecrosia (Foto e video)

La Rallyterapia sbarca a Vallecrosia. Un'iniziativa proposta dal consigliere comunale Fabio Perri insieme all'associazione Rallyterapia.

La manifestazione, che ha lo scopo di far vivere l'adrenalina dei motori a ragazze e ragazzi speciali, verrà probabilmente organizzata nell'ex mercato dei fiori, location che si presterebbe bene per l'evento. "Ho parlato in Amministrazione con gli assessori competenti perché vorrei che Vallecrosia ospitasse la Rallyterapia" - dice Fabio Perri di Intesa Grandi Impianti, che è sponsor dell’associazione Rallyterapia a.s.d., e consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia.

Motori e musica animeranno la città della famiglia per due giorni. "Quest'estate faremo un'edizione di Rallyterapia a Vallecrosia. Aspettiamo la disponibilità delle auto da rally ma probabilmente si terrà a luglio" - svela Perri - "Faremo una manifestazione un po' diversa rispetto a come è stata fatta fino a ora. Verrà organizzata su due giorni, inserendo prima del clou della manifestazione anche un momento di coinvolgimento della comunità e dei giovani con motori, musica e cibo. Tra gli artisti che si esibiranno vi sarà anche Nicholas Deplano come dj".