Un sogno diventa realtà, una tuta da rally per Nicholas Deplano: a Vallecrosia la consegna (Foto e video)

Un sogno diventa realtà. Nicholas Deplano, un ragazzo di Badalucco senza braccia molto vicino all’associazione Rallyterapia del presidente Sergio Maiga e fan attivo dei piloti che ne fanno parte, riceve una tuta da rally ideata e creata da Freem appositamente per lui. E' stata consegnata oggi pomeriggio presso lo showroom di Intesa Grandi Impianti a Vallecrosia.

"Ringrazio tutti per la splendida tuta, siete delle persone fantastiche" - commenta Nicholas Deplano, accompagnato dai genitori e dal cane - "Non mi ritengo una persona sfortunata perché ho avuto la fortuna di trovare gente fantastica che condivide le mie passioni. Per me questo vale più di qualsiasi cosa".

Un'iniziativa di Freem, in qualità di sponsor ufficiale dell’associazione Rallyterapia a.s.d. "Nicholas, in arte 'feetdj_original', è sempre emozionato e felice di salire in auto perché per lui è un momento incredibile" - dice il pilota Franco Borgogna - "Oggi siamo qui a Vallecrosia, dal nostro amico Fabio Perri, per realizzare un sogno che fa parte dello spirito della Rallyterapia. Nell'ultima edizione ho avuto l'opportunità di conoscere Nicholas, un ragazzo di Badalucco fantastico che ha una forza d'animo incredibile, che è salito in macchina con me e ho capito subito che avevamo la stessa passione per i motori. Dal giro in macchina è scaturita un'idea e oggi consegniamo a Nicholas una tuta da navigatore con tanto di nome. Ogni volta che salirà in macchina con me sarà un navigatore vero".

"Ci rivolgiamo a ragazzi meno fortunati di noi per offrirgli un momento di svago e di divertimento" - dichiara Sergio Maiga, presidente dell’Aci del Ponente Ligure - "Siamo un gruppo di amici che abbiamo fondato l'associazione per regalare momenti magici e indimenticabili".

"Sono onorato di essere qui perché ho avuto il piacere di collaborare con Nicholas in una manifestazione sportiva. Il mio compito è quello di far capire e raccontare al pubblico cosa facciamo come Rallyterapia" - sottolinea lo speaker Agostino Orsino - "Vedere all'opera Nicholas, in arte 'feet dj', è una cosa davvero incredibile che ti fa capire che la vita non è quella che viviamo ma quella che vogliamo vivere. Questa è la forza della Rallyterapia".

La cerimonia di consegna è avvenuta nello showroom di Intesa Grandi Impianti visto che è sponsor dell’associazione Rallyterapia a.s.d. "Sono particolarmente emozionato, avere qui la presenza di Nicholas e dei responsabili della Rallyterapia per me è un grande orgoglio e onore" - afferma Fabio Perri di Intesa Grandi Impianti e consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia, che ha donato a Nicholas e alla sua famiglia alcuni omaggi con il logo dell'azienda - "Come azienda abbiamo sposato il progetto della Rallyterapia".