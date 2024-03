Violenze a Villa Galeazza: la preoccupazione e lo sconcerto dell'associazione 'Per Noi Domani'

L'associazione ‘Per Noi Domani’ di Imperia ha espresso profondo sconcerto e la ferma condanna riguardo alle presunte violenze perpetrate nei confronti di giovani ospiti disabili all'interno di una struttura sociosanitaria.

“Siamo profondamente addolorati e indignati dalle condotte violente che sembrano essere state commesse da alcuni operatori sanitari nei confronti dei giovani ospiti. L'abuso di potere e la violenza di qualsiasi forma sono inaccettabili, specialmente quando si tratta di individui vulnerabili e bisognosi di cure particolari come le persone con disabilità gravi”.

L'associazione ‘Per Noi Domani’ ha come missione principale la sensibilizzazione alle diversità e a garantire il benessere, la sicurezza e il rispetto di ogni individuo disabile all'interno delle strutture sociosanitarie e, in vista della prossima apertura di una struttura ‘Dopo di Noi’ a Finale Ligure e una futura nell'imperiese: “Riaffermiamo il nostro impegno a fornire un ambiente amorevole, inclusivo e rispettoso per tutti i nostri ospiti. Apprezziamo l'intervento tempestivo della Polizia di Stato nel portare alla luce questi gravi episodi di abuso e violenza, e confidiamo nella piena collaborazione delle autorità competenti affinché giustizia sia fatta e che coloro che si sono resi responsabili di tali azioni rispondano di fronte alla legge”.

“Ricordiamo – termina l'associazione – che siamo impegnati nella promozione dei diritti delle persone con disabilità e nella creazione di un ambiente di inclusione e rispetto. Condanniamo senza riserve qualsiasi atto di violenza o maltrattamento nei confronti delle persone disabili e ci adoperiamo affinché le strutture di accoglienza siano luoghi sicuri e accoglienti per chiunque vi risieda”.