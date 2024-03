Sanremo: Franco D’Imporzano ricordato da intellettuali e amici nella sua amata Pigna

Piazza del Capitolo, la Pigna di Sanremo hanno reso il giusto tributo ad uno dei suoi più appassionati cantori: il poeta Franco D’Imporzano, mancato cinque anni fa. Nei locali dell’Accademia della Pigna si è svolto con notevole affluenza di pubblico l’incontro commemorativo che ha visto alternarsi letture, dotti commenti e appassionati ricordi del poeta e commediografo, giornalista, attore e Accademico della Pigna: il pomeriggio si è aperto con la prolusione del professor Fabio Barricalla, Accademico della Pigna per la Poesia. A seguire il maestro di cerimonia Freddy Colt ha chiamato a testimoniare altri amici e collaboratori di Fraco: l’attrice Anna Blangetti ha interpretato alcuni sonetti di carattere brillante e umoristico, il professor Romano Lupi ha ricordato alcuni progetti editoriali condivisi con Franco. L’ideatore di questa iniziativa Francesco De Luca è poi intervenuto per un ricordo personale. Si sono aggiunte le testimonianze dell’editore Domenico Maria Managò (Philobiblon edizioni di Ventimiglia) e di Daniela Cassini che ha rievocato i trascorsi politici di D’Imporzano in Consiglio Comunale. Tra le personalità della cultura presenti in sala si sono notati: il poeta e filosofo Ito Ruscigni, gli Accademici della Pigna Alfredo Moreschi e Marco Mauro, la presidente dell’ANPI Amelia Narciso, la poetessa Enrica Carlo, figlia di Carlo Alberto, fondatore del Circolo Ligustico, il musicista Adriano Ghirardo (già componente del complesso dei Nipoti d’Arte), per la Famija Sanremasca Giovanna Negro, e ancora l’attore Max Carja e Domenico Graglia, presidente della Fondazione Pata di Torino. Presenti anche le bibliotecarie dell’Accademia Marilena Vesco e Patrizia Li Calzi, che hanno collaborato all’allestimento delle sale.

Apprezzati gli interventi musicali del duo Freddy Colt al mandolino e Marco Perotti alla chitarra. L’intenso pomeriggio si è chiuso con l’ascolto della voce di Franco D’Imporzano nell’interpretazione della parodia dialettale da lui composta sull’aria di “Come pioveva”, la spassosa “A ghe staixeva…”, dal cd “Concertìn sanremascu” inciso dai Nipoti d’Arte nel 2008.

La signora Fina e l’avvocato Paolo D’Imporzano, moglie e figlio dell’artista, si sono congratulati con gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’iniziativa.