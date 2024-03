Camporosso, Stefano Urso riconfermato presidente di Aceb (Foto e video)

Stefano Urso è stato riconfermato presidente dell'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso. Lo ha stabilito, ieri sera, il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2024-2027, rinnovato lo scorso 17 marzo.

"Aceb è una creatura di Stefano, è giusto che rimanga presidente", hanno detto i consiglieri riuniti presso la sala conferenze della Croce Azzurra Val Nervia in via Braie a Camporosso.

"Accetto volentieri l'incarico di presidente e ringrazio tutti per averni rinominato" - commenta Stefano Urso - "Ci tengo a ringraziare i consiglieri che hanno fatto parte di questo ultimo mandato senza mai dimenticare due persone speciali: Monica e Barbara".

Il rinnovato presidente Stefano Urso ha nominato Renata Sansò come vicepresidente e Davide Grimaldi come secondo vicepresidente e ha poi distribuito le deleghe, anche esterne, ai diversi consiglieri: Stefano Urso sarà anche promotore di eventi e manifestazioni, terzo settore, patrimonio, bilancio, privacy, sito web e social; Renata Sanso' avrà la delega al tesseramento; Davide Grimaldi, che sarà anche segretario e tesoriere, sarà promotore di eventi, manifestazioni, social, bilancio e firme in banca; Cinzia Romano si occuperà di pubbliche relazioni; Diego Lupano sarà direttore e promotore di eventi, manifestazioni e grafico; Monica Borgogno sarà direttore dei progetti sociali, responsabile dei volontari e dei rapporti con i comuni e le scuole; Federico Bruzzese sarà, invece, direttore tecnico, promotore di eventi e manifestazioni e speaker ufficiale di Aceb. Riguardo alle deleghe esterne, Mirko Valenti sarà direttore dei donatori di sangue, avrà la delega al terzo settore e si dovrà occupare dei rapporti con Regione Liguria; Sonia Ferruolo sarà responsabile dei donatori di sangue, dei volontari e del tesseramento; Gianluca Foti sarà il responsabile marketing e comunicazioni mentre Andrea Anedda sarà l'alfiere ufficiale di Aceb. "Mi piacerebbe avere altre tre deleghe" - annuncia Urso - "Mi servirebbe avere una delega al legale, cioè un avvocato, un tecnico agli eventi sportivi e un contabile. Lavoreremo per avere in futuro queste nuove figure".

Nel corso del consiglio direttivo sono stati annunciati anche le prossime iniziative e gli eventi in programma. "Il 19 luglio organizzeremo un musical che sarà allestito al Centro Falcone di Camporosso; a luglio dovrebbe esserci un corso sei zampe con Matteo Ambesi; il 1 settembre tornerà la pulizia del fiume Nervia con tutte le associazioni locali e quest'anno vorrei allargarla anche agli altri comuni attraversati dal torrente. Sarebbe bello che si pulisse il torrente contemporaneamente in tutti i comuni" - svela Urso - "Il 27 settembre, a grande richiesta, ritornerà, invece, lo spettacolo del comico di Zelig Andrea Di Marco; il 20 ottobre tornerà la StraCamporosso e il 20 novembre andrà in scena la serata contro la violenza sulle donne. Ancora da definire un concerto natalizio in collaborazione con le Industrie Musicali di Vallecrosia. Scuola di Pace di Ventimiglia, invece, ha chiesto una collaborazione per un evento che andrà in scena il 21 aprile".

Illustrato pure il nuovo regolamento del bando Aceb. "Le associazioni potranno fare domanda a partire dal 1 di aprile. Il bando si chiuderà il 30 settembre, poi valuteremo tutte le domande e chiederemo alle associazioni non in regola di mettersi in regola entro la fine di ottobre" - fa sapere Urso - "Quest'anno il bando è rivolto esclusivamente al settore sanitario".

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il vicesindaco Fulvia Raimondo e i consiglieri comunali Francesco Cordì e Davide Grimaldi. "Ero presente al momento della fondazione dell'associazione e allora dissi che poteva essere l'associazione delle associazioni e così è stato perché corrisponde all'attività svolta da Aceb in questi anni" - afferma il sindaco Davide Gibelli - "Faccio i complimenti al neo presidente e a tutti i consiglieri eletti e a tutto il gruppo di Aceb. Siete una squadra che va aldilà del direttivo. Mi fa piacere che ci sia questa continuità nel lavoro fatto, che, come amministrazione comunale, abbiamo apprezzato tantissimo perché avete portato e messo in campo tutta una serie di iniziative sociali, culturali, sportive e nella sanità. E' bello sentire che tra le prospettive vi è una crescita ulteriore, questo vi fa onore e, quindi, non posso che augurare a tutti voi un percorso migliore. Siete un punto di riferimento importante non solo per Camporosso ma anche per tutta la zona".

"Sono sempre molto utili i convegni e gli incontri che fate dove ci sono, come ospiti, psicologi, polizia, carabinieri e figure importanti che hanno dato sempre consigli interessanti e validi" - aggiunge il vicesindaco Fulvia Raimondo - "Quelli nuovi, di quest'anno, sono tutti interessanti, le persone ne parlano molto bene e sono contente di venire. Con Monica avete sicuramente aumentato la parte sociale e su questo devo farvi i complimenti e ringraziarvi".

"Ci avete fatto conoscere un mondo sconosciuto" - sottolinea Francesco Cordì - "Continuate così, siete un valore aggiunto al nostro territorio".