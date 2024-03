Camporosso, Aceb rinnova il consiglio direttivo: il più votato è Stefano Urso (Foto)

Rinnovato il consiglio direttivo di Aceb di Camporosso per il triennio 2024-2027. Le elezioni si sono svolte oggi tramite la piattaforma online ELIGO.

Il più votato è stato il presidente uscente Stefano Urso con il 96,97 per cento dei voti, a seguire Davide Grimaldi con l'87,88 per cento e Renata Sanso' con l'81,82 percento. In seguito si sono piazzati Monica Borgogno (78,79), Federico Bruzzese (69,70), Diego Lupano (69,70), Cinzia Romano ( 69,70), Rocco Ambesi (12,12), Gianluca Foti (12,12) e Samy Zlassi (9,09).

"Ci teniamo a ringraziare – dice il vicepresidente uscente Davide Grimaldi – i consiglieri che hanno fatto parte di questo ultimo mandato senza mai dimenticare due persone speciali: Monica e Barbara".

Venerdì 22 marzo alle 20.30 presso la sala conferenze della Croce Azzurra Val Nervia in via Braie a Camporosso verrà nominato il nuovo presidente che darà tutte le deleghe, anche esterne.