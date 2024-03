Camporosso, Aceb rinnova il consiglio direttivo: elezioni il 17 marzo

Si è riunito ieri l'ultimo consiglio direttivo di Aceb di Camporosso prima delle prossime elezioni che si terranno il 17 marzo dalle 7 alle 13 tramite la piattaforma online ELIGO.

I candidati per le imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo per il triennio 2024-2027 sono: Rocco Ambesi, Monica Borgogno, Federico Bruzzese, Gianluca Foti, Davide Grimaldi, Diego Lupano, Cinzia Romano, Renata Sanso', Stefano Urso e Samy Zlassi. Potranno votare solo ed esclusivamente i soci. Il primo Cda, dopo le elezioni, si terrà venerdì 22 marzo alle 20.30 presso la sala conferenze della Croce Azzurra Val Nervia in via Braie a Camporosso e sarà aperto a tutti i soci. Per l'occasione verrà nominato il nuovo presidente che darà tutte le nuove cariche.

"Il Cda ha, intanto, stabilito che il prossimo bando di Aceb verrà pubblicato il 1° di aprile con un regolamento del tutto nuovo" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Sarà rivolto solo ed esclusivamente al settore sanitario per le associazioni no profit della provincia".