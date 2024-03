Sanremo, pomeriggio di teatro a Casa Serena: domani appuntamento con la Compagnia dei Pulastri

Torna il teatro a Casa Serena: domani (venerdì 22 marzo), alle 15.30. appuntamento con la “Compagnia dei Pulastri”, nata con l’intento di divulgare il dialetto sanremasco attraverso la lettura e l'interpretazione dei suoi maggiori scrittori con simpatici momenti di gioco e la conoscenza dei brani musicali tradizionali. Scene in dialetto, canzoni popolari e una ricca merenda arricchiranno il pomeriggio!

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per l’evento - dichiara l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri - e, in particolare, la professoressa Anna Blangetti, direttrice della Compagnia Stabile con la quale è iniziata una bella collaborazione. Questi progetti sono finalizzati a mantenere una buona qualità della vita in termini di benessere psicologico e sociale attraverso il coinvolgimento diretto, la socializzazione e la partecipazione alla vita attiva della residenza”.