Imperia: workshop su 'La Creazione di Impresa' nell’Aula Magna del Polo Universitario

“La Creazione di Impresa: competenze, conoscenze e creatività per una sfida possibile”. Questo il tema di un importante workshop, organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, Savona e La Spezia e dalla Confcommercio della provincia di Imperia.

L’appuntamento è per lunedì 25 marzo al Campus Universitario di Imperia, nell’Aula Magna del Polo Universitario, Palazzina B, con un workshop che prenderà il via alle 10.15 per concludersi alle 11.30. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Università di Genova, Unioncamere e il Servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio

Il workshop è dedicato al tema complesso della creazione di impresa e ha l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle politiche per la promozione dell’autoimpiego, fornendo spunti ed informazioni utili ai giovani studenti di oggi, in modo da ispirarli ed incentivarli verso un possibile percorso di creazione di impresa nel loro domani.

Il programma del workshop:

10.15 Saluti istituzionali UniGe - prof.ssa Alessandra Pinori - CCIAA Riviere di Liguria - Presidente Enrico Lupi

10.25 Le nuove imprese nel contesto economico locale - CCIAA Riviere di Liguria – dott. Marco Casarino

10.40 L’avvio di una nuova attività imprenditoriale: il percorso da compiere e le problematiche - Eidos coop. - dott. Riccardo Bonanini

11.05 Il ruolo dell’associazione di categoria nel processo di creazione d’impresa e l'analisi di casi di successo - Confcommercio Imperia - dott. Andrea Di Baldassare, Vicepresidente Confcommercio Imperia - dott. Luca Erba, Direttore

11.25 Il ruolo della CCIAA a supporto della creazione d’impresa - CCIAA Riviere di Liguria - dott.ssa Olivia Zocco

11.30 Conclusioni

Si tratta di un progetto finanziato con il Fondo di Perequazione 2021-22 delle Camere di Commercio.