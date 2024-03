La 'MaxFiamma Band' con la canzone 'Noi di Sanremo' questa mattina a 'E... viva il Videobox'

La canzone ‘Noi di Sanremo’ è andata in onda oggi su Raidue nella trasmissione ‘E... viva il Videobox’, con la Maxfiamma & Band.

A fine puntata è stato proposto anche un pezzo di ‘marcetta cantata’, scritta da Massimo Cascio dedicata alla trasmissione che li ha ospitati.

“Negli ultimi mesi – dice Cascio - abbiamo macinato chilometri per proporre la nostra sanremesità, fra la gente e in tv. Siamo orgogliosi di essere nati a Sanremo e di celebrarne le bellezze anche con un tocco di ironia. Ricevere i complimenti dai concittadini e da persone estranee è motivo di soddisfazione per il lavoro fatto. Per chi si fosse perso la puntata, può rivederla sul sito RaiPlay”.