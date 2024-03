Conversazioni con Mario Barbesta: 'Cos'è il karma, fondamentale principio di causalità che regola tutte le esperienze della nostra vita'

Venerdì 22 marzo alle ore 20:15: appuntamento imperdibile all'Albergo Parigi di Bordighera con il terzo incontro del ciclo "Conversazioni con Mario". Tema della serata: il karma, il principio buddhista che regola le esperienze della nostra vita. Un'occasione per esplorare questo affascinante tema e acquisire consapevolezza del suo impatto sul nostro destino.

Mario Barbesta, discepolo del Venerabile Thamtog Rimpocé (Abate di Sua Santità il Dalai Lama e fondatore dell'Istituto Ghe Pel Ling di Milano), ci condurrà in un affascinante viaggio alla scoperta del karma.

Grazie alla sua trentennale esperienza di studio del Buddhismo Tibetano, Barbesta svelerà, attraverso l'ascolto, la riflessione e la meditazione, i segreti di questa legge di causa ed effetto che influenza il nostro destino.

Un incontro imperdibile per chiunque desideri approfondire la propria conoscenza del Buddhismo e del karma, e per chiunque cerchi una chiave di lettura per la propria vita.

L'ingresso è libero.