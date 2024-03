A Ventimiglia spuntano stalli di sosta per i mezzi di soccorso di Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

A Ventimiglia spuntano stalli di sosta riservati ai mezzi di soccorso di Ambulanze Veterinarie Odv. Li ha messi a disposizione il Comune.

Si trovano nei pressi della rotonda Largo Torino nella città di confine. "Nell’ambito del ripristino della segnaletica stradale l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare in via Tenda due stalli per i mezzi di Ambulanze Veterinarie ODV, che svolge un’attività importantissima per il soccorso dei nostri amici a quattro zampe" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"Un sentito ringraziamento va alla giunta comunale di Ventimiglia nelle persone del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta e dei consiglieri di Forza Italia Gabriele Amarella e Franca Bonadonna oltre che alla polizia locale per avere messo a disposizione stalli di sosta per i mezzi di soccorso delle ambulanze veterinarie" - dice Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "In questo modo vogliamo segnalare ogniqualvolta l’Amministrazione pubblica mantiene gli impegni, di essere i primi a riconoscerlo".