La Chaine des Rotisseurs di Sanremo alla scoperta dell’olio nuovo (foto)

Presso l’elegante cornice del ristorante “La Conchiglia” di Arma di Taggia, si è tenuta la conviviale del Baillage di Sanremo e della Riviera dei Fiori della Chaine des Rotisseurs. All’evento, al quale hanno partecipato numerosi soci, ha avuto come filo conduttore l’olio nuovo, un eccellente viaggio gastronomico nei sapori del ponente ligure magistralmente messi in tavola dallo staff de “La Conchiglia”. Alla cena erano presenti la Bailli di Sanremo Liliana Freschi col consorte Roberto, il Bailli onorario Massimo Ivaldo accompagnato dalla consorte Graziella oltre a diversi Confrères e Consoeurs. La Chaine des Rotisseurs è una delle più antiche e prestigiose associazioni di cuochi del mondo, fondata nel 1248. L’associazione conta oltre 30.000 membri in tutto il mondo, che sono selezionati per la loro competenza, passione e impegno per la cucina. La Chaîne des Rôtisseurs è presente in Italia dal 1960. Il Bailliage Nazionale d’Italia, organo di vertice dell’associazione a livello nazionale, opera per la diffusione della cultura della gastronomia attraverso i suoi Bailliages territoriali. Questi ultimi rappresentano la meravigliosa eterogeneità del nostro territorio e dei suoi talenti enogastronomici e portano a compimento la loro missione attraverso l’organizzazione di eventi gastronomici di altissima valenza conviviale e culturale.