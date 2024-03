Ventimiglia, ottimi risultati per il progetto "Curare e curarsi"

Si è da poco concluso iI Progetto “Curare e curarsi”, che ha visto coinvolti gli studenti frequentanti il triennio dell’Istituto Fermi- Polo- Montale, Settore Servizi, Indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale e i bambini della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta dell’Istituto n.2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, nell’ambito del percorso triennale di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro).

L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari, relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità nelle aree che riguardano soprattutto l'educazione ed inclusione in età infantile (dai 0 ai 5 anni), l'assistenza e il sostegno alla persona anziana e quella disabile, il supporto alle fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere e all’assistenza sanitaria.

Gli studenti sono stati di supporto durante la routine quotidiana prevista nella giornata all’interno della scuola dell’infanzia; inoltre, guidati dalle docenti, sono stati invitati a stimolare i bambini ad essere autonomi, ma sempre dando loro la sicurezza di essere una figura, che come le maestre, si prende cura di loro.

Le attività di PCTO sono state orientate a far acquisire competenze professionali inerenti l’indirizzo di studi, a promuovere la conoscenza di tipologie diverse di utenza con cui rapportarsi, ad imparare a muoversi nel mondo del lavoro svolto nei servizi educativi e socio sanitari ma soprattutto per comprendere come ci si deve comportare in un ambiente lavorativo, avendo determinate accuratezze e responsabilità.