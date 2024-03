Vallebona: giovedì prossimo la presentazione del restauro di un'antica pala d'altare cinquecentesca

Verrà inaugurato giovedì prossimo alle 16, all'Oratorio della Natività di Maria a Vallebona, alla presenza del Sindaco Roberta Guglielmi e della Delegazione FAI di Imperia, il restauro e il nuovo allestimento dell’antica pala d’altare lignea cinquecentesca, un tempo collocata nella chiesa di San Lorenzo Martire.

L'opera risalente al XVI secolo costituisce una vera rarità nel panorama artistico ligure, come avranno modo di spiegare i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, Francesca De Cupis e Paola Traversone ed i restauratori della stessa Soprintendenza, Giovanni Ziglioli e Stefano Vassallo, che da anni studiano il manufatto.

L'ancona tridimensionale, composta dalle tre sculture della Madonna con Gesù bambino in trono, San Lorenzo martire, San Giovanni Battista , e dalla cimasa con Dio Padre tra angeli. era andata dispersa a causa delle modifiche introdotte nell'assetto architettonico della chiesa parrocchiale attorno al terzo quarto del Settecento. Un primo tentativo di presentazione unitaria era stato fatto in cocasione della mostra La Sacra Selva, svoltasi a Genova nel 2004: grazie ad un apposito finanziamento ministeriale le tre sculture erano state restaurate dalla ditta genovese Co.Art mentre in un periodo successivo, anche la cimasa e ciò che rimaneva della carpenteria originale di contenimento delle sculture, erano state oggetto di accurato intervento nel Laboratorio della Soprintendenza, ad opera di Giovanni Ziglioli e Stefano Vassallo.

Un paio di anni fa, per volontà del parroco, Don Salvatore Crisopulli, le sculture e le componenti originarie sono state riunite in una nuova struttura, progettata dall’architetto Michele Palazzotto e realizzata da Lorenzo Guglielmi, ora collocata nell’Oratorio della Natività.