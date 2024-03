Anche in provincia di Imperia poste italiane celebra la festa del papà: tante le iniziative

Poste Italiane festeggia la festa del papà promuovendo anche in provincia di Imperia una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

L’Azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie ad un intenso programma differenziato per fascia d’età che prevede di momenti di dialogo e confronto in azienda.

Luca Celoria ha quasi 48 anni ma ha già vissuto diverse vite professionali, spesso incastrandole tra loro: “Nasco come sceneggiatore – racconta l’operatore di sportello imperiese – e ho lavorato principalmente per Magnolia, presenziando a diverse sitcom, la più importante delle quali è senza dubbio Camera Caffè. Poi ho ricevuto la chiamata di Poste Italiane e ho accettato di buon grado”

Celoria continua anche a casa a raccontare storie, affascinando i suoi due figli, Alessandro, di 14 anni e Adriano, di 10, con l’esposizione dei luoghi che visita, in quanto sostituisce il direttore di vari uffici: “Mi reco dove l’azienda ha bisogno – dice Luca Celoria – e i miei ragazzi chiedono di parlare loro delle zone diverse in cui vado. Passo dal mare alla montagna. I miei figli sono il mio orgoglio, si esprimono e scrivono in un ottimo italiano, hanno preso questa caratteristica dal padre. Per fortuna hanno anche menti matematiche, a differenza del sottoscritto. Negli anni ho cercato di andare sempre dietro alla loro indole, senza imporre le me passioni”.

L’ultimo lavoro di Luca Celoria è un fumetto: “Ho tratteggiato Amerigo Vespucci, ufficiale della Marina Militare Italiana, ed è stata una soddisfazione enorme”

La grande attenzione che Poste Italiane dedica ai dipendenti, in ogni fase della loro vita, è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quarto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione alla gestione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.