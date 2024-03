L'appello della rete di Associazioni 'Ottobre di Pace' per un cessate il fuoco a Gaza

La rete di Associazioni Ottobre di Pace che da 17 anni organizza nel nostro territorio eventi per promuovere la nonviolenza e il rispetto dei diritti umani, da mesi segue con preoccupazione e indignazione ciò che sta avvenendo nella Striscia di Gaza dopo i tragici fatti del 7 ottobre 2023.



"In un momento in cui, nonostante le decine di migliaia di morti e la situazione disumana in cui si trovano gli abitanti di Gaza, le parti non riescono ad accordarsi per un cessate il fuoco, vuole esprimere con forza la necessità che tutti gli uomini e le donne di buona volontà proclamino il loro NO alla violenza, alla sopraffazione, a tutto ciò che offende e ferisce gli esseri umani, e in particolari quelli più deboli e indifesi.