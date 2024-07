Sanremo: sopralluogo a Casa Serena dell’assessore Fellegara: “La struttura va rilanciata"

L’assessore all’ambito sociale Fulvio Fellegara ha effettuato un primo sopralluogo a Casa Serena.

Accompagnato dal consigliere Giovanni Mascelli e dal funzionario comunale Dario Belmonte, l’assessore ha incontrato il presidente Fabrizio Augello e il direttore Luca Ghiglione della cooperativa Ma.Ris, assistiti dal presidente Fabio Musso e da Nino Miceli della Lega Coop.

“Il rilancio di Casa Serena - commenta Fellegara - è una delle nostre priorità. Ho voluto effettuare un primo sopralluogo per rendermi conto delle necessità della struttura, conoscere la direzione e il personale. Casa Serena è in crescita, tanto che il numero degli ospiti ora è arrivato a 92 ma deve comunque essere rilanciata. Per questo motivo abbiamo già predisposto un primo atto, ovvero una variazione di bilancio che ci permetta di investire sul miglioramento dell’impianto di climatizzazione delle camere degli ospiti”.