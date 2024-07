Passeggiare e correre per beneficenza: i Lions premiano i partecipanti di "Infinite Ventimiglia" (Foto e video)

Passeggiare e correre divertendosi e facendo beneficenza. E' stato lo scopo di "Infinite Ventimiglia", andato in scena al porto Cala del Forte il 27 e il 28 aprile scorsi. I partecipanti che hanno percorso più giri sono stati premiati ieri sera al Forte dell'Annunziata dal Lions Club Ventimiglia, che ha colto l'occasione anche per ringraziare tutti gli sponsor della manifestazione.

La passeggiata-corsa non competitiva, organizzata dal Lions Club Ventimiglia e da Cala del Forte con il patrocinio della città di Ventimiglia, ha permesso di fare una cospicua donazione a 'La casa grande di Giz', un centro pediatrico polispecialistico ad Arma di Taggia fondato al fine di fornire un aiuto a tutti i bambini e alle loro famiglie, offrendo all'interno della stessa struttura una vasta gamma di servizi rieducativi, riabilitativi, di accompagnamento e supporto. "Una giusta chiusura per la manifestazione 'Infinite Ventimiglia' 2024 che per ogni miglio percorso dai partecipanti correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor hanno versato 2 euro per l'associazione di volontariato 'La casa grande di Giz'" - dice Sauro Schiavolini, referente del Lions Club Ventimiglia per la manifestazione - "Con questa serata vogliamo ringraziare coloro che ci hanno dato una mano a livello economico e chi ha contribuito con il proprio sudore e fatica a raccogliere una cospicua somma che abbiamo dato in beneficenza a 'La casa grande di Giz'".

"'La casa grande di Giz' è stata fondata dal socio Lions Mino Casagrande, un grande filantropo, che, dopo aver messo a disposizione sue proprietà, ha dovuto prendere un grandissimo capannone che è in corso di allestimento. E' grandissimo e ci saranno dieci stanze" - fa sapere il past president Senia Seno - "L'associazione ha iniziato il suo percorso con due bambini affetti da autismo, ora, invece, ce ne sono 120 che vengono seguiti da persone competenti. La struttura si sta ampliando ulteriormente per offrire anche un servizio di dopo scuola, perché vuole aiutare i bambini in questo percorso di autonomia e dare un sollievo alle famiglie. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato perché ci hanno aiutato a realizzare uno dei più belli service della nostra piccola realtà. Abbiamo fatto tanto quest'anno e faremo altro ancora perché c'è davvero bisogno di esempi simili sul nostro territorio".

Sono stati premiati Giampiero Faga, che ha percorso 65 giri, Adriana Catena che ha fatto 42 chilometri, una maratona, in una giornata, e Domenico Lia che ha fatto 30 giri in una giornata. "E' una manifestazione per noi molto importante che organizziamo ormai da tre anni" - afferma Mauro Giordano, il nuovo presidente del Lions Club Ventimiglia - "Riproporremo la manifestazione nell'aprile del prossimo anno e probabilmente amplieremo i giorni di gara".