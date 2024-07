"Vallecrosia, "Un tuffo per tutti": gara di pesca benefica organizzata dall'Anmi

L' A.N.M.I. di Vallecrosia, sezione M.Acquarone, organizza per il 20 Luglio e il 31 agosto sulle spiagge di Vallecrosia e dintorni, dalle 20 alle 23 una manifestazione di pesca ricreativa aperta a tutti, è richiesta una piccola partecipazione economica che servirà all' acquisto di una sedia job per permettere a disabili di fare il bagno.

L'associazione metterà a disposizione di chiunque né faccia richiesta la sedia per il tempo necessario al bagno. La serata dopo le 23 seguirà per apprezzare le capacità dei pescatori intervenuti, con un momento di convivialità, presso la sede di Via Marconi 6 in Vallecrosia. Chiunque voglia sostenere l'iniziativa è benvenuto.