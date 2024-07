Successo di partecipanti per il 4° Trofeo di Tennis del Lions Club Sanremo Matutia a favore dei Cani Guida di Limbiate (foto)

Sabato 13 luglio si è concluso brillantemente il 4° Trofeo di Tennis del Lions Club Sanremo Matutia a favore dei Cani Guida addestrati da anni presso la Scuola di Limbiate!

Si è disputato il solito Torneo Giallo ad estrazione maschile e femminile presso il Circolo Tennis di Sanremo e anche la IV° edizione è stata un vero successo grazie all’impegno dei soci Eleonora Colombi e Gianni Ostanel che si sono prodigati parecchio per il buon esito della manifestazione naturalmente affiancati dai vari generosi sponsor sensibili a questa iniziativa.

Dal 3 al 13 luglio i campi da gioco terra rossa perfettamente funzionali hanno visto avvicendarsi circa 60 giocatori che hanno sempre avuto un folto pubblico che li ha seguiti nelle loro agguerrite competizioni.

Quest’anno abbiamo avuto due ospiti in più molto ammirati e coccolati due Labrador: Emmet di un bel colore chiaro con i signori Pierluighi e Monica e Foxi tutto nero con due occhi dolcissimi con il Signor Vittorio. Sono stati protagonisti anche loro e hanno dimostrato con la loro presenza quanto si prodiga la Scuola di Limbiate per addestrarli e consegnarli ad un non vedente che ne fa richiesta. L’OD Sara Muia responsabile dei services Cani Guida ha voluto illustrare ai presenti l’immenso e oneroso lavoro per un addestramento di un cane e la necessità di aiuto che ognuno può concretizzare con l’affido per un periodo di un anno di in cucciolo per poi riconsegnarlo alla Scuola!!

Terminate le partite con i finalisti si è proceduto alla premiazione alla quale sono intervenuti il Governatore in carica del distretto 108ia3 Enzo Benza che ha rivolto parole di stima al club per lo spessore e l’utilità di questo tipo di service, la presidente del Lions Club Sanremo Matutia Elena Lanteri Cravet, Gianni Ostanel, Eleonora Colombi e Sara Muia e numerosi soci ed amici del club Matutia.

La classifica dei premiati è stata la seguente:

1° coppia classificata Maura Garelli – Cristiano Cozza

2° coppia classificata Adriana Perrone – Thomas Fero

Premio Master Gianpiero Balbo (il giocatore più anziano della manifestazione)

Premio speciale per la signora Daniela Soma per l’amicizia e l’aiuto che presta per l’organizzazione contattando giocatori provenienti dall’intera provincia.

Al termine si è proceduto al sorteggio di una lotteria e anche i non giocatori hanno potuto portare a casa un premio anch’esso questo offerto da uno Sponsor. Un ricco rinfresco ha concluso questa intensa settimana sportiva che ha permesso di raccogliere una buona cifra che verrà destinata all’addestramento di un Labrador.

Lions club Sanremo Matutia - Maria Luisa Ballestra –

Sanremo 14 luglio 2024