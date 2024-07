Ospedaletti, 1000 euro dalla Filca Liguria per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Una tradizione che si rinnova da diversi anni nel nome della solidarietà: così la Filca Liguria, federazione degli edili della Cisl, ha consegnato una donazione di mille euro alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Delegazione Miriam Colombo di Ospedaletti a Imperia.

“La ricerca ha fatto tangibili passi in avanti, e con il grande sostegno di tutti coloro che ci prendono per mano, arriveremo al traguardo”. Così Miriam e la mamma Nadia Colombo in occasione della consegna. Indicata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella come esempio significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani Miriam ha ricevuto dal Capo dello Stato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con queste motivazioni: “Per l’impegno, la passione, l’entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica”.

Miriam è affetta da fibrosi cistica. Oltre a curarsi e a vivere con una patologia grave, frequenta la facoltà di Medicina e trova il tempo da dedicare alla raccolta fondi sui social e nei vari eventi per le Onlus legate alla sua malattia, raccogliendo migliaia di euro ogni anno e coinvolgendo spesso le scuole che ha frequentato.

“Quando le persone mi chiedono come io faccia, rispondo che è semplicemente la passione a spingermi a continuare a lottare. La forza di volontà, volere è potere, insomma, chiamiamolo come più ci piace… è tutto. Se sono quella che sono, è soprattutto grazie alla fibrosi cistica, che considero essere il mio valore aggiunto più grande”, ha spesso spiegato Miriam. La cifra donata è stata il risultato dei fondi raccolti nel corso del mini torneo di calcio che ha coinvolto oltre cento delegati e lavoratori iscritti alla Filca Liguria che sono arrivati da tutta la regione nel complesso sportivo di Coronata a Genova.

“Volevamo trasformare un pomeriggio di divertimento come il torneo di calcetto in un momento di solidarietà. Siamo felici di esserci riusciti e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa raccolta di fondi. È l’ennesima conferma che il gioco di squadra è sempre vincente” dice il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria.