Sanremo, sabato evento benefico "Sparkling party": si raccolgono fondi per addestrare i cani guida per i non vedenti (foto)

Sabato 27 luglio evento benefico organizzato insieme al Lions Club Sanremo Matutia. Tutto pronto per lo "Sparkling party" ai bagni Lido Foce di Sanremo a favore del centro addestramento Lions Cani guida per non vedenti.

Si potrà ballare in riva al mare sulle note di DJ Tagos e i Frinoz band; ogni passo sarà a sostegno del servizio di addestramento e consegna gratuita di Cani Guida a tutte le persone non vedenti d'Italia. alcune testimonianze per convinvervi definitivamente "mi chiamo Claudia, sono non vedente, ho al mio fianco Fiona (un meraviglioso cane guida addestrato alla scuola di Limbiate), in questi anni è diventata la mia luce, i miei occhi e non è solo un aiuto pratico è anche un grandissimo conforto psicologico perchè, con lei accanto, so di non essere mai sola"; " sono Roberta, aspettavo te da tanto e, finalmente, sei arrivato nella mia vita, ho imparato a vedere il mondo con i tuoi occhi, con la bontà e la dolcezza che solo tu avevi".

Saranno presenti Vittorio con il suo cane guida Foxi. Per info e prenotazioni Delia 335456092, offerta ingresso €15 dalle ore 21.