Ospedaletti: al via da lunedì scorso il servizio di assistenza ai diversamente abili in spiaggia

Ha preso ufficialmente il via, lunedì scorso, il servizio di assistenza per persone diversamente abili alla spiaggia comunale davanti al Municipio di Ospedaletti.

Ad occuparsene, per il secondo anno consecutivo, sono i volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Sanremo, presieduta da Ettore Guazzoni. In teoria il loro compito consisterà nell’aiuto e assistenza alle persone che dediderano entrare in mare con una sedia apposita, chiamata job, che facilita il trasporto e la messa in acqua.

In pratica, quando i volontari della Cri saranno più numerosi (ma questo dipende dalle loro disponibilità) la postazione, fornita di tavoli e panche-potra’ essere un vero e proprio luogo di aggregaziine sociale dove, ad esempio, al mattino verranno letti i quotidiani nazionali, e si potrà giocare a carte, a scacchi o a dama coi Giovani della Croce Rossa.

Il servizio, attivo tutti i giorni sino al 15 settembre, seguirà l’orario 9/12 e 16/19.