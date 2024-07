Sanremo: ottimo successo di pubblico per l'evento benefico 'Con la musica si può', raccolti 600 euro

Grande successo per l’evento musicale benefico “Con la Musica si può” organizzato dalla fondazione 'L'uomo e il pellicano' ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

L’evento è stato presentato dal fondatore Alberto Guglielmi Manzoni che, insieme al pubblico presente, ha manifestato entusiasmo per la notevole performance della pianista e compositrice Veronica Rudian e la gratitudine per gli interventi della scrittrice, mamma di 'Geronimo Stilton', Elisabetta Dami e della psicologa Aisla Martina De Vito. Sono stati raccolti e devoluti 660 euro a favore di AISLA, in particolare per sostenere le famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure.

Prossimo appuntamento venerdì 26 luglio alle 21, a Sanremo presso la Federazione Operaia Sanremese di via F. Corradi, in cui si terrà una serata dedicata all’olio d’oliva (ingresso libero).

Durante l’appuntamento verrà presentato il saggio dell’insegnante e presidente del CeSVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino) Alessandro Carassale intitolato "Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815)", edito da Carocci nel 2023. Alberto Guglielmi Manzoni introdurrà il libro insieme all'autore e al professore ordinario di Storia moderna all’Università degli Studi di Genova Luca Lo Basso. Intermezzo musicale di Renzo De Franceschi (fagotto) e Davide Frassoni (chitarra).