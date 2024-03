"Preparati - Imperia nel futuro, anticipare la trasformazione climatica": nuovo convegno del Pd

Proseguono gli incontri organizzati dal Partito Democratico imperiese sulla tematica ambientale. Da Inalberati, convegno tenutosi nel dicembre scorso sul tema della forestazione urbana, a "Preparati - Imperia nel futuro, anticipare la trasformazione climatica" che si terrà sabato 23 marzo alle 10 presso la Biblioteca civica "Lagorio" di piazza De Amicis.

"Il titolo si può leggere da due angolature diverse, dobbiamo prepararci ma noi siamo pronti, non è scelto a caso" - sottolineano gli organizzatori. "Con l'aiuto di ricercatori del CNR e dell'Unione Europea" - dichiara il segretario cittadino Paolo Berlanda, che è ingegnere ed insegnante - "partiremo da un'analisi dell'impatto della trasformazione climatica per arrivare a proposte concrete sulle comunità energetiche rinnovabili. Fondamentale è l'impulso fornito dalle direttive comunitarie in materia e che vorremmo vedere applicate anche nella nostra città".

"Il cambiamento climatico" - sottolineano i dem imperiesi - "sta modificando le nostre condizioni di vita, imponendoci con urgenza la transizione verso un nuovo modello economico in grado di garantire una crescita inclusiva, sostenibile e intelligente. È una transizione difficile che rende necessario un cambiamento culturale, un approccio solidale necessario per gestire come un bene unico e prezioso persone, cibo, acqua, energia".

"Saremo in grado di uscire entro il 2050 dal modello quantitativo, inquinante e non sostenibile di sviluppo, causa prima della trasformazione climatica? È realistico l’obiettivo fissato dall’Unione Europea di arrivare a una de-carbonizzazione completa entro il 2050? Esiste la consapevolezza dell’urgenza e della necessità di cambiare?". A queste domande cercheranno di rispondere i relatori Ezio Andreta, ex direttore ricerche presso UE, sede di Bruxelles, e Ruggero Casacchia, ricercatore del CNR.

"Si passerà poi a esaminare le azioni che una efficace amministrazione, in ambito regionale e comunale, dovrebbe intraprendere per migliorare la risposta locale alle situazioni che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Verrà analizzato in particolare il progetto virtuoso delle comunità energetiche rinnovabili il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità" - fanno sapere gli organizzatori - "Sul punto relazioneranno Luca Garibaldi, consigliere regionale PD, Deborah Bellotti, consigliere comunale PD di Imperia con delega alle politiche ambientali per la segreteria regionale PD ed Edoardo Verda, capogruppo PD in consiglio comunale".