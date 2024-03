Speciale Weekend: due giornate dedicate alla bicicletta e molto altro, ecco in nostri consigli su cosa vedere e dove andare

Partenza inedita da Pavia e arrivo classico in via Roma a Sanremo dopo 288 chilometri. I primi 44 si svilupperanno nell’Oltrepò pavese, per poi a Casteggio ritornare sul percorso originario per affrontare Turchino, Capi, Cipressa e Poggio prima del traguardo. Stiamo parlando dell’attesissima gara ciclistica Milano-Saremo, la ‘Classicissima’ di Primavera in programma oggi, sabato 16 marzo. Nella nostra provincia il passaggio è previsto a Capo Cervo 15.42-16.15, San Bartolomeo al Mare 15.45-16.18, Diano Marina 15.48-16.22, Imperia Oneglia per le 15.57-16.32, a Porto Maurizio alle 16.02-16.37, San Lorenzo al Mare 16.08-16.43, Cipressa 16.20-16.58, Aregai 16.24-17.02. Arrivo previsto in via Roma a Sanremo intorno alle 17.

Tutto pronto anche per la 10ª edizione della Granfondo Sanremo-Sanremo in calendario domani, domenica 17 marzo. La manifestazione, come da tradizione, segue di un giorno la Milano-Sanremo, dando quindi la possibilità a tutti gli appassionati di ciclismo che giungono in riviera per assistere alla gara dei professionisti, di misurarsi sulle stesse strade per un intenso weekend di sport, prima a bordo strada e poi in sella alla propria bicicletta. La competizione sportiva con partirà alle 10 dal Lungomare Salvo d’Acquisto. Il percorso, attraversata la città di Sanremo, proseguirà lungo la Statale Aurelia fino ad Imperia. A quel punto i ciclisti imboccheranno la val Prino raggiungendo Dolcedo, Pantasina e Vasia per dirigersi nuovamente verso la costa. Dopo essere risaliti fino alla piccola frazione di Bellissimi e Civezza, si tornerà sull’Aurelia. Le ultime salite saranno quelle che porteranno i partecipanti a Cipressa, Pompeiana e Castellaro. Gli ultimi chilometri, sorpassata Arma di Taggia, saranno quelli sui mitici tornanti del Poggio sulla cui vetta è posto il traguardo.

Con la primavera alle porte vien la voglia di stare all’aria aperta e in questo week end le proposte sono particolarmente interessanti tra le quali possiamo trovare la fiera di San Giuseppe a Ventimiglia è il mercato dell’antiquariato a Imperia e ad Ospedaletti oltre ad una ‘Biopasseggiata’ proposta nel capoluogo di provincia.

Una giornata dedicata alla Natura e alla conservazione dell’ambiente marino lungo la pista ciclabile tra Imperia e San Lorenzo al Mare è quella in programma domani, domenica 17 marzo, proposta dal Centro Educazione Ambientale del Comune di Imperia.

La passeggiata, di circa 3.5 km in piano, porterà i partecipanti ad ammirare i numerosi scorci panoramici dalla ciclabile tra Imperia e San Lorenzo al Mare. Tra le attività proposte, l’avvistamento di delfini ed uccelli marini con i binocoli, la ricerca dei tesori del mare portati dalle mareggiate, la scoperta delle caratteristiche del fondale marino e dei numerosi canyon sottomarini che attraversano la costa ligure.

Il ritrovo sarà alle ore 9.00 presso la spiaggia antistante il Parcheggio Prino in via Lamboglia, Borgo Prino. In tutto saranno quattro soste: la spiaggia libera in prossimità della foce del torrente Prino, la Torre di Prarola, un punto panoramico intermedio sulla ciclabile e infine la spiaggia libera in centro a San Lorenzo al Mare dove si giungerà alle ore 11.30 circa.

‘ImperiAntiquaria’ è il titolo della giornata che vedrà trasformarsi il centro storico di Oneglia quest’oggi nel Mercato dell'Arte e dell'Antiquariato. In questa giornata il capoluogo di provincia diventa punto di riferimento per centinaia di visitatori e appassionati. Un tuffo del passato in cui sarà possibile trovare una vasta selezione di oggetti di tutti i tipi e scoprire pezzi preziosi e insoliti. La visita tra i banchi, posizionati nelle zone pedonali del centro storico, sarà accompagnata da una musica di sottofondo Jazz in filodiffusione.



Anche in Corso Regina Margherita ad Ospedaletti, come ogni terzo sabato del mese, oggi è in programma dalle 8 alle 20, un mercatino di antiquariato e collezionismo.

Spostandoci nella città di confine l’appuntamento è con la Fiera di San Giuseppe che ritorna quest’oggi dopo quasi trent'anni di assenza, nel centro storico. Una manifestazione commerciale ma anche culturale ed enogastronomica. Bar e ristoranti, per l'occasione, proporranno infatti piatti tipici della tradizione ventimigliese. Diverse attività e intrattenimenti animeranno la città alta dalle 10 alle 18 in diverse piazze e vie: il mercatino dell'antiquariato, il mercatino dell'artigianato, il mercatino di Coldiretti, attività promozionali svolte da associazioni cittadine, sportive e culturali, una serie di artisti locali con le loro opere, stand di agricoltori, una fattoria didattica e un'area gioco per i più piccoli con trucca bimbi e giochi in legno. Inoltre vi sarà la possibilità di effettuare delle visite guidate e camminate alla scoperta del centro storico. Le vie del centro storico saranno, inoltre, animate dalla Banda Città di Ventimiglia, dai Sestieri e da spettacoli itineranti. L'apertura della manifestazione, con taglio del nastro, è prevista alle 10 in Via Garibaldi.

Per chi ama il teatro c’è l’imbarazzo della scelta con le proposte che arrivano da Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

‘Mettici la Mano’ è il titolo dello spettacolo in programma al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, In scena gli attori Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra diretti da Alessandro D’Alatri

Siamo a Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo, martoriata dai bombardamenti. Una tarda mattinata di sole viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati e il pericolo di un nuovo e devastante bombardamento. La scena è uno scantinato che fa da rifugio improvvisato. È qui che si ritrova una strana compagnia, riunita dalla necessità di riparo: Bambinella, un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti, e il Brigadiere Raffaele Maione, che ha appena arrestato Melina, una ventenne che ha appena sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca, di cui la ragazza era la cameriera. Mentre fuori la porta le voci della gente si trasformano in un pauroso silenzio e poi nel progressivo avvicinarsi del fragore delle bombe, il dialogo tra i tre occupanti del rifugio si fa sempre più profondo e serrato, con una serie di riflessioni sulla vita, la morte, la giustizia, la fede, ma anche la fame e l’arroganza del potere.

Questa sera alle 21.00 il Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia ospiterà Paolo Faroni per la presentazione-spettacolo del suo libro ‘Mi ami Anto? Un romanzo di trasformazione’.

Aprile 1999: in una piccola città di provincia del Piemonte un giovane con la passione per la scrittura trascorre con gli amici un sabato sera che, all’apparenza, sembra essere uguale a tanti altri e invece non lo è: la notizia della morte di un fraticello scuote la sua memoria e il protagonista è trascinato suo malgrado in una vorticosa ricerca del tempo perduto, dove fantasmi del passato e del presente lo spingono a farsi una domanda forse rimandata troppo a lungo: andarsene o non andarsene? Ad aiutarlo nella risposta, un monumento ai caduti della Grande Guerra. Osservandolo bene, il giovane vede qualcosa che non aveva mai visto prima: un invito a farla finita. Con cosa – o con chi – lo scoprirete solo alla fine della storia.

Al Teatro Comunale di Ventimiglia questa sera andrà in scena lo spettacolo teatrale di e con Enrico Bonavera ‘I Segreti di Arlecchino’.

Enrico Bonavera, noto attore, regista ed insegnante di teatro, che per anni ha impersonificato in Italia e all’estero l’Arlecchino strehleriano, porta in scena uno spettacolo diventato negli anni un cult.

La presentazione di brani classici dei personaggi di Zanni, Pantalone, Dottore, Capitano, Arlecchino, si alterna ad aneddoti, brevi sketches, a momenti di racconto, improvvisazione, e ‘svelamento’ di alcuni ‘segreti’ dell’arte dell’attore in maschera, con il solo ausilio di un baule e di una sedia come scenografia e delle splendide maschere di Amleto e Donato Sartori.

Saranno il celebre pianista Boris Petrushansky, e il noto attore e drammaturgo Pino Petruzzelli i protagonisti, domenica 17 marzo alle ore 16 a Taggia, del terzo appuntamento con Marzo di Liguria, il neonato progetto di Teatro Ipotesi. L’evento, a ingresso libero, si terrà nella Pinacoteca del Convento San Domenico.

La musica sarà affidata a una stella come Boris Petrushansky, da diversi decenni uno dei pianisti più acclamati al mondo. Ad intrecciarsi col suo repertorio, le parole, i gesti e il talento attoriale di Pino Petruzzelli che interpreterà alcuni passaggi del suo spettacolo Storia di uomini e vini. Un pièce teatrale fortemente connessa col territorio in un mosaico di microstorie legate insieme dalla dedizione e dalla fatica di chi ha saputo ricavare da una terra splendida ma dura da lavorare, eccellenti vini. E il Moscatello di Taggia sarà ‘l’ospite d’onore’ delle degustazione finale offerta a tutti i partecipanti.

Concludiamo con segnalare quattro appuntamenti musicali. Il primo questa sera al Teatro dell’Attrito di Imperia con il reading musicale jazzistico di e con Alessandro Bellati accompagnato da Mauro Vero alla chitarra, Silvano Manco al basso e Davide Fusi al piano.

Domani pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo va in scena un concerto dell’Orchestra Sinfonica dal titolo ‘L'originalità evolutiva di Beethoven e di Haydn’ diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo con Nicolas Bourdoncle al pianoforte.

Per la rassegna ‘Camporosso in Musica’ domani pomeriggio sarà ospite l’Orchestre à Plectres Azuréen, originale e prestigiosa formazione proveniente da Cagnes-sur-mer, nella vicina Costa Azzurra. Diretta da Cécile Soirat, l’Orchestra riunisce una ventina di musicisti di tutte le età ed è formata da mandolini, mandole, chitarre e bassi. Il programma che sarà presentato nella Sala Tigli del Centro G. Falcone è variegato e in grado di soddisfare ogni curiosità del pubblico: a una prima parte dedicata alla musica barocca ne seguirà una dedicata a brani che spaziano dalla tradizione mandolinistica italiana alle colonne sonore e a tango e milongas.





